وثائق.. هل خططت إسرائيل لزيادة أسطولها لـ9 غواصات ألمانية ؟

نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الجمعة وثائق جديدة لأول مرة تكشف تخطيط اسرائيل لشراء 3 غواصات ألمانية جديدة بالإضافة إلى الـ6 غواصات الموجودة لديها لزيادة اسطولها.

وكشفت الوثائق التي أعدها أعضاء كبار في مجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع الإسرائيلية وحصلت عليها صحيفة "يسرائيل هيوم"، تفاصيل التفاهمات بين إسرائيل وألمانيا لشراء الغواصات.

وقالت الصحيفة إن الحكومة الألمانية زودت الحكومة الإسرائيلية بـ6غواصات 5 تم تسليمهم بالفعل وواحدة مستقبلًا.

وتابعت الصحيفة أن الغواصات التي تسلمتها اسرائيل ثلاث منهم من طراز "دولفين" ، وسيكون أقدمها خارج الخدمة في عام 2028 ، وغواصتان أكثر تقدمًا والتي دخلت حيز الاستخدام في عامي 2014 و 2016 ، وغواصة سادسة من المقرر وصولها خلال الفترة الحالية ومن المتوقع أن تدخل للاستخدام حتى عام 2023.

وتضمن الوثائق الجديدة أن إسرائيل والمانيا سيوقعان على اتفاق إطاري لتوريد 3غواصات إضافية ليصبح اجمالي عدد الغواصات 9 وسيتم إرسالها مستقبلًا في الأعوام من 2027-2031".

وأوضحت "يسرائيل هيوم" أن الـ 3 غواصات الجديدة التي ستستلمهم اسرائيل مستقبلا سيكونوا بمثابة استبدال لـ 3 غواصات تم تسليمهم بالفعل وسيكونوا خارج الخدمة بعام 2028 وهذا يعين ان اسرائيل ستحتفظ بـ6 غواصات فقط كحد أقصى.