الكويت تسجل 718 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم عن تسجيل 3 حالات وفاة و718 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت الصحة الكويتية في بيان لها اليوم إنه تم شفاء 751 شخصا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 126344.

وقالت الوزارة إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.

وذكرت الصحة الكويتية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي الان ارتفع ل 135650 فيما بلغ إجمالي الوفيات بالفيروس المستجد 833