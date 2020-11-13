البرلمان العربي يعزى ملك البحرين وولى عهده فى وفاة الأمير خليفة: تاريخه وطني مُشرِّف

رفع رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي برقية تعزية للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء في وفاة المغفور الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين .

وجاءت البرقية محلمة بكلمات التعازى والمواساة لملك البحرين وولى عهده، مؤكدًا أن رئيس الوزراء الراحل كرّس حياته خدمةً لمملكة البحرين وشعبها الكريم، وستظل إنجازاته ومسيرة عطائه شاهدة على تاريخه الوطني المُشرِّف الذي أكسبه المحبة في قلوب جميع البحرينيين.

وثمَّن رئيس البرلمان العربي في برقيته الجهود المخلصة التي بذلها الفقيد رحمه الله من أجل تنفيذ المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والذي أحدث طفرة تنموية كبيرة تشهدها مملكة البحرين في كافة المجالات.

واختتم رئيس البرلمان العربي برقيته بالدعاء للمولى عز وجل بأن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الملك موملكة البحرين وولى العهد والأسرة الحاكمة الكريمة والشعب البحريني الصبر والسلوان.