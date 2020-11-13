الأمم المتحدة: أكثر من 14500 إثيوبي فروا إلى السودان بسبب الحرب

أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، ارتفاع أعداد اللاجئين الذين فروا من الحرب في إثيوبيا إلى السودان إلى أكثر من 14.500 شخصًا.

وقال المتحدث باسم مفوضية اللاجئين، بابار بالوش، في إفادة صحفية بجنيف، إن أكثر من 4 آلاف شخصًا عبروا الحدود من إثيوبيا إلى السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأشار بالوش إلى أن هناك مخاوف أيضًا من احتمالية نزوح آلاف اللاجئين الإريتريين في مخيم بإثيوبيا.