الأمم المتحدة: أكثر من 14500 إثيوبي فروا إلى السودان بسبب الحرب

أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، ارتفاع أعداد اللاجئين الذين فروا من الحرب في إثيوبيا إلى السودان إلى أكثر من 14.500 شخصًا.
وقال المتحدث باسم مفوضية اللاجئين، بابار بالوش، في إفادة صحفية بجنيف، إن أكثر من 4 آلاف شخصًا عبروا الحدود من إثيوبيا إلى السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لوكالة "رويترز".
وأشار بالوش إلى أن هناك مخاوف أيضًا من احتمالية نزوح آلاف اللاجئين الإريتريين في مخيم بإثيوبيا.
وأعربت منسقة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليت، اليوم الجمعة، عن القلق المتزايد حيال الوضع في إقليم تيجراي بإثيوبيا
وقالت باشليت إن الوضع في تيجراي قد يخرج تماما عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى أنه في حال تم التأكد من وقوع المذبحة الجماعية التي أبلغت عنها منظمة العفو الدولية في إقليم تيجراي، فسيرقى ذلك إلى جرائم الحرب، وفقًا لوكالة "رويترز".
وأضافت: "يجب إجراء تحقيق مستقل وأن يكون هناك مسائلة كاملة عما حدث".
وأبلغ مكتب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في أمهرة، أن الشرطة الإثيوبية طلبت قائمة من قوائم العاملين لدى المكتب من سكان تيجراي، مشيرًا إلى أن المكتب التابع للأمم المتحدة أبلغ الشرطة أنه لم يحدد هوية موظفيه حسب العرق.
وأثار هذا الحادث وفقًا لرويترزمخاوف وجود نغمات عرقية لدى القوات الفيدرالية التي تشن حملة عسكرية على إقليم تيجراي بأمر من رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد.
وأعربت منسقة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليت، اليوم الجمعة، عن القلق المتزايد حيال الوضع في إقليم تيجراي بإثيوبيا
وقالت باشليت إن الوضع في تيجراي قد يخرج تماما عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى أنه في حال تم التأكد من وقوع المذبحة الجماعية التي أبلغت عنها منظمة العفو الدولية في إقليم تيجراي، فسيرقى ذلك إلى جرائم الحرب، وفقًا لوكالة "رويترز".
وأضافت: "يجب إجراء تحقيق مستقل وأن يكون هناك مسائلة كاملة عما حدث".
وأبلغ مكتب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في أمهرة، أن الشرطة الإثيوبية طلبت قائمة من قوائم العاملين لدى المكتب من سكان تيجراي، مشيرًا إلى أن المكتب التابع للأمم المتحدة أبلغ الشرطة أنه لم يحدد هوية موظفيه حسب العرق.
وأثار هذا الحادث وفقًا لرويترزمخاوف وجود نغمات عرقية لدى القوات الفيدرالية التي تشن حملة عسكرية على إقليم تيجراي بأمر من رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد.
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