وفاة طفل وإصابة اثنين في حريق بـ مخيم الزعتري بالأردن

ذكرت وكالة الأنباء الاردنية بترا ان ان كوادر الإطفاء والإسعاف والدفاع المدني نجحت في اخماد حريق شب في ثلاثة كرفانات داخل مخيم الزعتري وذلك وفق ما أعلنه الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني.
والمحت وكالة الأنباء الاردنية بترا الي ان الحريق نتج عنه وفاة طفل اثر تعرضه لحروق.
كما تسبب الحريق في اصابة اثنين اخرين بضيق في التنفس اثر استنشاقهما الغازات المنبعثة من الحريق وذلك علي حد قول الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردني .
وبينت ان فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه بينما تولت فرق الإسعاف إخلاء الوفاة ونقل المصابين إلى المستشفى وحالة المصابين العامة متوسطة.
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