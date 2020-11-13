بايدن يعزى فى ضحايا تحطم مروحية عسكرية فى تيران

أعرب الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، عن خالص تعازيه فى ضحايا حادث تحطم مروحية تابعة لقوات حفظ السلام فوق جزيرة تيران، والذى أسفر عن مقتل 8 من القوة متعددة الجنسيات، بينهم أمريكيون.





وفى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل "تويتر"، مساء أمس الخميس، قال بايدن: "أتقدم بأحر التعازى لعائلات قوات حفظ السلام، بمن فيهم 6 من أفراد الخدمة الأمريكية، الذين لقوا حتفهم فى جزيرة تيران، وأتمنى الشفاء العاجل للأمريكيين الباقين على قيد الحياة". وأضاف الرئيس المنتخب والمنتمى للحزب الديمقراطى: "أتشرف بمشاركة جميع الأمريكيين فى تضحياتهم، وأنا سأُبقى أدعوا لأحباءهم فى صلواتى".

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