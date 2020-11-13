نتنياهو يعلن توقيع اتفاق مع فايزر الأمريكية لشراء لقاح كورونا

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة، عن توقيع اتفاق مع شركة فايزر الأمريكية لشراء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد او كوفيد19.
وكانت القناة الـ13 العبرية، أكدت أن الحكومة الإسرائيلية، ستوقع اليوم عقدا مع شركة الأدوية الأمريكية فايزر، للحصول على اللقاح المضاد للكورونا.
ونقلت القناة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمن نتنياهو قوله: "إن الاتفاق مع شركة فايزر، سيوفر لقاح التطعيم ضد كورونا، لحوالي 4 مليون إسرائيلي".
وبحسب القناة أضاف نتنياهو "إسرائيل ستبدأ بالحصول على الجرعات الأولى من اللقاح المضاد للكورونا، من شركة فايزر، بالأول من يناير القادم".
وفي السياق ذاته،أشارت القناة،إلى أن وزارة الصحة، أعلنت عن تسجيل 815 إصابة جديدة بـ كورونا في إسرائيل، ليرتفع عدد الإصابات النشطة الى 7,997 إصابة، والوفيات 2,706 حالة.
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