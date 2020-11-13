خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 2690 إصابة جديدة بكورونا و48 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة بالعراق اليوم الجمعة،عن تسجيل 2690، إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأوضحت الصحة العراقية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها سجلت 2628 حالة شفاء تام في عموم البلاد". وذكرت وزارة الصحة العراقية أنه تم تسجيل 48 حالة وفاة خلال الساعات الماضية في عموم محافظات البلاد. وكانت دراسة حديثه عرضتها فضائية سكاي نيوز قد اكدت تراجع نسبة الوفاة بسبب فيروس كورونا بنحو الثلث. وكشفت القناة أن التراجع فى نسبة الوفيات يرجع لاكتشاف الأطباء طرق أفضل لرعاية المرضى، كما أن معدل الوفيات يكون فى المجتمعات ذات المستويات عالية السمنة.

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