تقدر بـ750 مليون شيكل.. تل أبيب تتسلم طائرة رئيس حكومة إسرائيل الجديدة قريبا

أفاد موقع i24NEWS الإسرائيلي اليوم الجمعة بأن تل أبيب ستسلم الطائرة الرسمية لرئيس الحكومة الإسرائيلية لسلاح الجو الإسرائيلي قريباَ.

ويستكمل سلاح الجو الإسرائيلي في قاعدة "نفتيم" حاليا، بناء المجمع المخصص للطائرة الرئاسية، والذي تم تقديرها حتى الآن، بمبلغ 750 مليون شيكل.

وأجرت الطائرة سبع رحلات تجريبية الشهر الماضي ومع ذلك، فإن مصدرا مطلع على التفاصيل قال، إن الصناعات الجوية الإسرائيلية تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على الطائرة وفور الانتهاء من المشروع، طرحت إسرائيل في 28 أكتوبر الماضي، مناقصة لمنصب ضابط الأمن للطائرة وانتهت المناقصة الأسبوع الماضي.

وحطت طائرة بوينج 767 في إسرائيل في 22 يوليو 2016، بعد سنوات عديدة من الخدمة، كطائرة ركاب في الخطوط الجوية "كانتاس" الأسترالية ومنذ وصولها إلى إسرائيل، كانت الطائرة طور التعزيز، وتحديث أنظمة الاتصالات والتشفير، التابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية، لجعلها طائرة رسمية لكبار المسؤولين في الدولة، بمن فيهم رئيس الحكومة ورئيس الدولة.

وعلى غرار طائرة "إير فورس 1" الأمريكية، تم تجهيز الطائرة بأنظمة قيادة وتحكم متطورة، ستمكن من الاتصال المشفر مع الأرض، إلى جانب أنظمة الدفاع الصاروخي مثل نظام "سكاي شيلد" التابع لشركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية، وأنظمة الحماية من الهجمات الإلكترونية.

وتشمل الطائرة 100 مقعد، وغرفة راحة، وغرفة اجتماعات وغرفة حرب، ليتسنى التواصل مع قادة الدول بطريقة مشفرة، وحتى إجراء قتال جوي عند الحاجة، بالإضافة إلى مقاعد المسؤولين المرافقين وتم بناء مقاعد في مؤخرة الطائرة، مخصصة للصحفيين ومرافقين، في الزيارات الرسمية للخارج.

ووجهت انتقادات أثناء تجهيز الطائرة، بسبب تكلفتها المالية، واختيار طائرة من طراز قديم نسبيًا، لا تستخدمه الخطوط الجوية الإسرائيلية وهذا يعني أنه عند استخدام الطائرة، سيحتاج الطيارون إلى تدريب خاص لتشغيلها.