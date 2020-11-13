ساويرس يشن هجومًا حادًا على أردوغان ويبدي رأيه في بايدن

وجه رجل الأعمال والملياردير، نجيب ساويرس، انتقادات حادة إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، متهمًا الأخير بأنه يرغب في أن يكون إمبراطورًا عثمانيًا جديدًا في المنطقة.

وقال ساويرس في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية: "لدينا طموح جديد للسيد أردوغان وهو أن يصبح الإمبراطور العثماني الجديد للمنطقة"، مضيفًا: "لقد وضع يده بالكامل في سوريا وليبيا والعراق والآن في أرمينيا وكاراباخ".

واتهم ساويرس أردوغان بالتسبب في فوضى كبيرة جدًا في المنطقة، بالإضافة إلى ما يفعله بالتنقيب عن الغاز والنفط في منطقة الشرق المتوسط ومحاولة سرقة مصادر الطاقة من اليونان.

وطلبت شبكة "سي.إن.بي.سي" من وزارة الخارجية التركية التعليق على تصريحات ساويرس، فحولتها الوزارة إلى سفيرها لدى سنغافورة، مراد لوتيم، الذي رد على انتقادات ساويرس قائلًا: "السياسة الخارجية التركية موجهة نحو الحفاظ على السلام والاستقرار وبناءهما وحماية مصالحنا الوطنية بما يتماشى مع القانون الدولي".

وتابع: "الرئيس أردوغان يقود بلدنا وفقًا لذلك والمزاعم التي تقول عكس ذلك لا أساس لها".

وفيما يخص الانتخابات الأمريكية، أعرب سويرس عن تفاؤله بفوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قائلًا: "في الواقع أنا أكثر تفاؤلًا لأنك تستطيع أن تقول أي شيء عن بايدن.. ولكن هناك شيء واحد مؤكد وهو أنه يمتلك خبرة أكثر من الرئيس ترامب في الشئون الدولية".

واعتبر ساويرس خلال حديثه لـ "سي.إن.بي.سي" أن الولايات المتحدة اختفت عمليًا من منطقة الشرق الأوسط، بينما أصبحت روسيا وتركيا وإيران، أكثر فعالية في الصراعات المحلية.

وأضاف: "هذا ليس جيدًا لمنطقة الشرق الأوسط".

وأشار ساويرس إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، كانت منحازة تمامًا إلى إسرائيل.