خطوات تقديم اعتراض على حساب المواطن السعودي الدفعات

خطوات تقديم اعتراض على حساب المواطن السعودي الدفعة 35، بعد رفضك واستبعادك من ضمن المؤهلين للحصول على دعم حساب المواطن يمكنك التقدم إلى الهيئة بطلب من أجل الاعتراض “التظلم” على استبعادهم من أهلية حساب المواطن، هذا الإعتراض يمكنك البدء به منذ اليوم الأول لإعلان رفضك وحتى ثلاثين يوماً من هذا الموعد ويتم قبوله أو رفضه بحسب ما يجد البرنامج في طلب الاعتراض، وفي هذا المقال نوضح لك عزيزي القاريء مجموعة من الخطوات من خلالها يمكن تقديم الاعتراض على برنامج حساب المواطن والحصول على الدعم المناسب.

خطوات تقديم الاعتراض في برنامج حساب المواطن

بالخطوات التالية يمكنك التقدم بطلب اعتراض على برنامج حساب المواطن، وهذه الخطوات تكون كما يلي:

1_الدخول إلى رابط الموقع الرسمي لحساب المواطن السعودي من هنا.

بعد ذلك عليك كتابة اسم المستخدم وكذلك كلمة المرور الخاصة بك.

اضغط بعد ذلك على أيقونة دفعات حساب المواطن للدفعة 35.

في الخانة المخصصة للاعتراض على المواطن كتابة سبب الاعتراض على برنامج حساب المواطن.

بعد ذلك قم بإدخال رقم هاتفك في المكان المخصص له على الموقع.

بعدها قم بحفظ الاعتراض على الدفعة 35 من برنامج حساب المواطن.

من الضروري أن يتأكد المواطن صاحب الحساب من كامل بياناته المسجلة على الموقع في حساب المواطن من حيث عدد الأفراد التابعين والمبلغ الذي يستحق الحصول عليه بعدها يقوم بمطابقة البيانات بالمبلغ الذي يتم إيداعه في الحساب ليتم تحديد السبب في الاعتراض على رفض الأهلية في برنامج حساب المواطن.

تعرف على: موعد إيداع دعم حساب المواطن الدفعة 36 من خلال الحسابات البنكية

رفض الأهلية في برنامج حساب المواطن

حدد برنامج حساب المواطن مجموعة من الشروط للقبول أهلية كل مستفيد في حالة بطلان أو سقوط أي شرط منهم لا يستطيع المواطن الحصول على دعم البرنامج.