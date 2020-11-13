تمويل شخصي بدون وظيفة يصل الي 300 ألف وبفترة سداد تمتد الي 7سنوات

تمويل شخصي بدون وظيفة يصل الي 300 ألف، حيث يزداد معادلات البحث في هذه الأيام علي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل وبشروط ميسرة تتناسب مع الظروف الاقتصادية للمواطنين خاصةً بعد تعرض البلاد لضائقة مالية بسبب الإجراءات التي اتخاذاها نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد، لذا فقد نقدم لكم تمويل شخصي بدون وظيفة وبدون كفيل لجميع المواطنين اللذيين تتوافر فيهم الشروط.

تمويل البنك الأهلي اليوناني

يوفر البنك الأهلي اليوناني بمصر مجموعة من التمويلات الشخصية المتنوعة والتمويلات الأخري التي تدعم الشباب المقبلين علي العمل والراغبين في بناء المشاريع الكبري والصغري خاصةً في ظل الظروف السيئة التي تعرضت لها البلاد منذ أن ظهر فيروس كورونا وبدأ في التفشي والانتشار في جميع أنحاء البلاد مما اثر عليها بالسلب، لذد فقد يبحث كثير من المواطنين في كافة الدول العربية تمويل شخصي بدون وظيفة، فقد يوفر البنك الأهلي ذلك الشرط ويتم علي النحو التي:

يقدم البنك الأهلي تمويل شخصي يبدأ من 3000 جنية مصري كحد أدني ويصل الي 300 ألف جنية مصري كحد أقصي. يوفر البنك الأهلي فترة سداد مريحة ومرنة للعميل حيث تبدأ فترة من 6 أشهر كحد أدني ويصل الي 7 أعوام كحد أقصي، حسب قدرة العميل علي السداد. يقدم البنك الأهلي تأمين تكافلي علي حياة المقترض، حيث يعفي البنك أهالي العميل المقترض من السداد بعد وفاته. يوفر البنك الأهلي بطاقة خصم فيزا إلكترونياً عند الحصول علي التمويل للعام الأول. يوفر البنك الأهلي إمكانية سداد التمويل من أي فرع من فروع البنك بدون تحويل الراتب الشهري، ولا يشترط علي العميل الذهاب للفرع الرئيسي للبنك من اجل السداد. لابد من توفير إيصال كهرباء/ مياه/ غاز بشرط ألا يكون مر عليه أكثر من 3 شهور.

تمويل بنك الاستثمار العربي

يوفر بنك الاستثمار العربي تمويل شخصي بدون وظيفة يصل الي 250 ألف أي ربع مليون جنية لجميع المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط، حيث يتميز البنك بأنه يقدم التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل، حيث يحصل البنك علي فائدة قدرها 24% في حالة عدم تحويل الراتب الشهري، وفائدة قدرها 21% عند تحويل الراتب، كما يوفر البنك فترة سداد تمتد الي 7 سنوات، ويشترط ألا يقل عمر العميل المتقدم لطلب التمويل عن 21 عاماً، ولا يزيد عن 60 عاماً.