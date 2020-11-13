شيك مفتوح من باريس سان جرمان لإغراء راموس

تحدثت تقارير رياضية إسبانية عن اهتمام نادي باريس سان جرمان الفرنسي بالحصول على خدمات سرخيو راموس والذي لم يجدد عقده مع ريال مدريدة حتى الآن، رغم أنه لم يتبقى أمام اللاعب الإسباني سوى 24 يوما ليصبح لاعبا حرا بسوق الانتقالات.

وينتهي عقد راموس مع النادي الملكي في يونيو 2021، إلا أنه يحق له التفاوض مع أي ناد يريده من بداية يناير المقبل.

وكشف برنامج "الشرينغيتو" الإسباني، أن باريس سان جرمان مهتم بالتعاقد مع قائد ريال مدريد بالموسم القادم، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

ووفق البرنامج فإن الفريق الباريسي مستعد لمنح راموس "شيكا على بياض" لإقناعه بالقدوم إلى باريس، هذا إلى جانب إعطاء صخرة دفاع الريال خيار تحديد السنوات التي يوّد البقاء فيها مع سان جرمان.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى تفكير إدارة ريال مدريد بالتخلص من راموس لتدعيم الوضع المالي للنادي الإسباني، وتمويل صفقات مستقبلية في طليعتها الفرنسي كيليان مبابي.

راموس يعادل رقم بوفون

وعادل راموس، الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات الدولية على الصعيد الأوروبي، بعد مشاركته احتياطيا في المباراة الودية ضد هولندا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، الأربعاء.

وخاض راموس (35 عاما) ضد هولندا مباراته الرقم 176 على الصعيد الدولي، ليعادل الرقم القياسي الأوروبي المسجل باسم حارس مرمى منتخب إيطاليا السابق جانلويجي بوفون.

وبات المدافع المخضرم على بعد 8 مباريات من معادلة الرقم القياسي العالمي، المسجل باسم المصري أحمد حسن الملقب بـ"الصقر"، مع 184 مباراة دولية.

وخاض راموس باكورة مبارياته الدولية عام 2005 عندما كان في الثامنة عشرة من عمره ضد الصين، ثم ساهم بشكل كبير في إحراز منتخب بلاده كأس أوروبا عامي 2008 و2012 وكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.