ألمانيا تصنف السويد وكندا مناطق خطرة بسبب كورونا

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، تصنيف السويد وكندا منطقتى خطر، وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل، بعدما تزايدت أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى البلدين.





وبحسب قائمة المخاطر التى حدثها معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية وغير المعدية فى ألمانيا، اليوم الجمعة، فقد تمت إضافة بعض مناطق اليونان وبريطانيا والنرويج ولاتفيا وإستونيا، بجانب أراض فرنسية خارج البر الرئيسى إلى قائمة المخاطر. فيما حذف المعهد الألمانى منطقة فى فنلندا مرة أخرى، لتصبح الدولة الاسكندنافية هى الوحيدة فى أوروبا التى لا توجد بها مناطق خطورة حسب التصنيف الألمانى.

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