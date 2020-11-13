مفوضة الأمم المتحدة تطالب بمحاسبة كاملة فى جرائم قتل المدنيين بإثيوبيا

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت باشليه: "إذا تأكد أن أحد أطراف النزاع الحالى نفذ ذلك عمدًا، فإن عمليات قتل المدنيين هذه ستكون بالطبع جرائم حرب"، داعية إلى "المحاسبة الكاملة".
وكانت الحكومة المركزية فى إثيوبيا شنت عملية عسكرية ضد منطقة تيجراى فى شمال البلاد، الأسبوع الماضى، متهمة "جبهة تحرير شعب تيجراى" الحاكمة فى الإقليم بمهاجمة قواعد عسكرية.
وأعربت باشليه عن قلق أممى إزاء تقارير بشأن قطع إمدادات المياه والكهرباء، داعية الطرفين إلى بدء محادثات سلام، وقالت: "لن يكون هناك فائز" فى حال استمر القتال.
وقالت المفوضة الأممية، إن "نزاعًا داخليًا طويل الأمد سيلحق أضرارًا مدمرة بكل من تيجراى وإثيوبيا ككل، ويقضى على سنوات من التقدم الحيوى فى مجال التنمية"، محذرة من أن ذلك الصراع "يمكن أن يمتد بسهولة عبر الحدود، ما قد يؤدى إلى زعزعة منطقة جنوب الصحراء بأكملها".
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