إسبانيا : غرامة 6 آلاف يورو عقوبة دخول البلاد بدون PCR

وفى تصريحات لمحطة "أنتينا 3"، شددت جونزاليز لايا، على "أنها غرامات جادة، غرامات رادعة، وليس الهدف منها تحصيل أموال"، وذلك لدى سؤالها عن قرار وزارة الصحة الإسبانية بأنه اعتبارًا من 23 نوفمبر، سيتعين على جميع القادمين من مناطق تعتبر معرضة للخطر تقديم نتيجة سلبية لاختبار (PCR).
وكانت إسبانيا أقرت هذا الإجراء بعد موافقة المفوضية الأوروبية على تطبيقه فى الاتحاد الأوروبى، وعلى الرغم من حقيقة أن معظم الدول الأوروبية تطالب بالفعل بتنفيذ هذا النوع من الإجراءات كشرط لدخول أراضيها.
كما أكدت جونزاليز لايا على أنه خلال هذه الأشهر، ثبت أن التنقل الدولى شكل فقط "0.08% من حالات فيروس كورونا المستجد الوافدة من الخارج".
ووفقًا لتصريحات وزير الخارجية الإسبانية، فإنه من بين 5.200.000 شخص دخلوا إسبانيا منذ يوليو الماضى، "جاءت نتيجة الفحص إيجابية لـ 4.800 فقط".
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