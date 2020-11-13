تل أبيب تسعى للتفوق العسكري.. إسرائيل تحصل على طائرة F35i ذات القدرات السرية

ذكرت صحيفة "ماكور ريشون" العبرية، اليوم، أن إسرائيل حصلت على طائرة من طراز F35i المتطورة ذات القدرات السرية المميزة ويطلق سلاح الجو الإسرائيلي اسم "أدير".

ووصلت الطائرة F35i الجديدة معدة لتجارب طيران الأكثر تطورا وستسهم في تعظيم قوة سلاح الجو وقوة منظومة طائرات الجيل الخامس التي يصفها سلاح الجو الإسرائيلي بأنها طائرة تغير المعادلة.

وقال "عوديد كوهين" قائد قاعدة "تل نوف" إن ضم هذه الطائرة لسلاح الجو حدث تاريخي ونقطة هامة أخرى في خطة استيعاب وبناء منظومة الـF35 في سلاح الجو الإسرائيلي.

وأشارت "ماكور ريشون" إلى أن تسليم طائرة، F35I، المميزة لسلاح الجو الإسرائيلي تجعل إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي بإمكانها تحسين هذه الطائرة المقاتلة، وليس أي دولة أخرى يبيعها الأمريكيون طائرات الشبح.

وتابعت الصحيفة أن بحوزة سلاح الجو الإسرائيلي حاليًا بمثابة قنابل ذكية تجعله أكثر فتكا وتتميز طائرة F35i بقدرة غير مسبوقة وستحول سلاح الجو إلى سلاح لديه قدرات تدميرية واستهداف يندر مثيلها في العالم".

وأفادت الصحيفة أن قدرة هذه الطائرة المتطورة تسمح لها بالوصول إلى مسافات تصل إلى 1500 كيلومتر بعيدا عن إسرائيل، وهذا تفوق تكنولوجي وعملاني هام جدا بإمكان سلاح الجو اقتنائه بواسطة الطائرة التجريبية.