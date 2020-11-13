الإمارات تفتح معابرها البرية أمام مواطني هذه الدولة

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدء التنقل عبر المنافذ البرية على مستوى الدولة مع إعفاء مواطني سلطنة عمان من شرط الموافقة المسبقة للدخول من المنافذ البرية للدولة؛ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2020.

وذكرت الهيئة أنه يشترط على مواطني السلطنة إبراز نتيجة فحص (PCR) سلبية على أن يكون الفحص المسبق من مختبرات معتمدة في سلطنة عمان وأن تكون مدة صلاحية الفحص لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ القيام بالفحص، والالتزام بإجراء فحص كوفيد 19 في المنافذ عند الوصول واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حسب البروتكولات المعتمدة بالإضافة الى تثبيت تطبيق الحصن.

كما شددت علي ضرورة التزام الزوار من موطني السلطنة بإجراء فحص (PCR) في اليوم الرابع في حالة البقاء لأربعة أيام متتالية داخل الدولة.

وأشارت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إلى أن إجراءات الحجر الصحي للزوار القادمين من خارج الدولة تسري حسب الإجراءات المحلية المتبعة في مختلف إمارات الدولة.

وفي حالة الفحص عند المنفذ وكانت النتيجة إيجابية ستطبق إجراءات عدم السماح بدخول الدولة وذلك حسب الإجراءات الدولية المتبعة.