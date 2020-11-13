إجراء عاجل من السلطات الأردنية بشأن القادمين من تركيا

أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات "خلية عمليات أزمة كورونا" بالمملكة الأردنية الهاشمية عن اعتماد فحص الخلو من فيروس كورونا الصادر عن مختبرات محددة للقادمين من تركيا، لاتفاقها مع البروتكول الصحي المعتمد في المملكة.

وأكد المركز في بيان، أنه لن يتم قبول أي فحص صادر عن أي مختبر آخر لم يرد في القائمة الموصوفة أدناه، حيث يسري بدء العمل بهذا القرار اعتبارًا من منتصف ليل الاثنين المقبل.

كانت الصحة الأردنية، أعلنت، أمس الخميس، عن تسجيل 5685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و80 حالة وفاة.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، في تصريحات سابقة ، إنه يمكن أن يكون عامة الناس سئموا من فيروس كورونا الجديد، لكن يجب أن يظلوا في حالة تأهب قصوى للتصدي له.

ووفقا لوسائل الإعلام المختلفة، قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في منتدى السلام بباريس: "قد نكون سئمنا من كوفيد-19 لكنه لم يسأم منا".

وأضاف: "مع أن الدول الأوروبية تكافح من أجل التصدي للفيروس إلا أنه يبدو أنه لم يطرأ عليه تغير كبير، كما أن الإجراءات الرامية لمجابهته لم تتغير كذلك".

وفي وقت سابق، حذرت منظمة الصحة العالمية، من تجاوز فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حدود حالة الطوارئ الصحية العادية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "نحن ملتزمون بحماية الناس في حالات الطوارئ الصحية، لكن وباء (كوفيد – 19) خرج عن إطار حالة الطوارئ".