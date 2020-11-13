قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مساء أمس الخميس، إن تحطم 3 سفن في وسط البحر الأبيض المتوسط أودى بحياة أكثر من 100 شخص في يوم واحد قبالة السواحل الليبية.
وبحسب بوابة "أخبار ليبيا"، لفتت اللجنة، في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن أول قارب غرق بالقرب من مدينة الخمس وعلى متنه حوالي 120 شخصًا، تم إنقاذ 47 جثة فقط، كما تم انتشال 31 جثة قبالة سورمان.
وأفادت التقارير. بأن 20 شخصًا أيضا لقوا حتفهم في حطام سفينة ثانية.
كما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة مصرع 74 شخصًا على الأقل إثر غرق مركب قبالة سواحل ليبيا كان يقل مهاجرين، بحسب ما نقلته «فرانس برس».
وقالت المنظمة الأممية، إن أفرادًا منها «أبلغوا عن (حادثة) غرق كبيرة، أسفرت عن 74 قتيلًا على الأقل قبالة الخمس عند الشواطئ الليبية»، موضحة أن 47 ناجيًا نقلهم خفر السواحل والصيادون إلى الشاطئ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كارثة على سواحل ليبيا.. مصرع 100 مهاجر إثر غرق 3 سفن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.