أخبار اليمن : تحذير من مركز الارصاد للمزارعين والصيادين اليمنيين

تحذير من مركز الارصاد للمزارعين والصيادين اليمنيينحث المركز الوطني للأرصاد الجوية، المواطنين على ارتداء الملابس الشتوية، أثناء الليل والصباح الباكر، داعياً المزارعين إلى استعمال الوسائل المناسبة لتجنيب محاصيلهم الزراعية لفحات البرد.

ونبه المركز في نشرته الجوية الصيادين ومرتادي البحر في جنوب الساحل الغربي وباب المندب من الرياح النشطة حيث قد يصل ارتفاع الموج إلى 2.5 متر.

وتوقع المركز أن يكون الطقس صحواً وبارداً نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء و الضالع وعلى المناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز ولحج.

وأشار إلى أن الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئياً أثناء النهار مع احتمال تشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الغربية في فترة ما بعد الظهيرة.

وفي المناطق الساحلية سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة وقد تمتد إلى المناطق الداخلية منها، والرياح معتدلة السرعة تنشط على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب، حيث تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

وحسب المركز سيكون الطقس في المناطق الصحراوية صحواً وجافاً وبارداً نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر و صحو إلى غائم جزئياً نهاراً.

وذكر المركز أن أرخبيل سقطرى سيشهد طقساً غائماً جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفرقة والرياح معتدلة السرعة.