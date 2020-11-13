أخبار اليمن : رفع 55 ألف طن من المخلفات في العاصمة صنعاء

رفع 55 ألف طن من المخلفات في العاصمة صنعاءرفع مشروع النظافة بأمانة العاصمة خلال أكتوبر الماضي أكثر من 55 ألفاً و734 طناً من المخلفات، من مختلف أحياء ومناطق وأحياء المديريات.

وأوضح تقرير صادر عن المشروع أنه تم ترحيل تلك المخلفات إلى المقلب المركزي في الأزرقين عبر الجمع المباشر والجمع الآلي اليومي في 19 منطقة نظافة.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الرش والمكافحة بالمشروع أبادت نحو 259 كلباً مسعوراً وضالاً في عدد من الأحياء المستهدفة ضمن خطة وبرنامج مكافحة الكلاب الضالة والحد من انتشارها.

وأكد مدير مشروع النظافة بالأمانة ابراهيم الصرابي، بذل مزيد من الجهود خلال الفترة القادمة بما يكفل تحسين مستوى أعمال النظافة في مختلف الأحياء والمناطق والارتقاء بها رغم التحديات.

ونقلت وكالة سبأ عن الصرابي، دعوته لجميع المواطنين وأصحاب المحلات إلى الالتزام بمواعيد إخراج المخلفات أثناء مرور معدات النظافة ووضعها في أماكنها بما يضمن مساندة جهود الأمانة للحفاظ على النظافة والحد من انتشار الأوبئة والأمراض.

