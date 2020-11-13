أخبار اليمن : نزوح 5 آلاف أسرة من مأرب نتيجة تصعيد العدوان

نزوح 5 آلاف أسرة من مأرب نتيجة تصعيد العدوان
أدان فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث بمحافظة مأرب تصعيد العدوان السعودي لغاراته الجوية على المحافظة والتي تسببت في نزوح آلاف المدنيين وتضرر الممتلكات العامة والخاصة.
وأوضح المجلس في بيان أنه تم تسجيل أكثر من ألف وخمس مائة غارة جوية على المحافظة خلال الثلاثة الأشهر الماضية تسببت في تدمير كبير للمرافق والمشاريع الخدمية والممتلكات العامة والخاصة، وفاقمت من معاناة آلاف المدنيين .
وأكد البيان أن الغارات المستمرة على المحافظة تسببت في نزوح نحو خمسة آلاف أسرة من مساكنهم بعضهم نزوح داخلي وأخرى الى العاصمة صنعاء والمحافظات المجاورة.
وأشار إلى أن آخر جرائم العدوان استهداف قاطرة غاز في الطريق العام ما أدى إلى احتراقها واستشهاد سائقها، في مؤشر خطير يستهدف إيقاف الحياة العامة ومصادر عيش المواطنين.
ودعا المجلس، المنظمات الإنسانية والدولية لإغاثة الأسر النازحة والمتضررة ، والتخفيف من معاناتها الشديدة في ظل استمرار تصعيد العدوان ودخول فصل الشتاء .
كما دعا منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن والمبعوث الأممي للضغط على تحالف العدوان لوقف استهداف القرى الآهلة بالسكان والأسواق والطرقات العامة ، باعتبارها أعيان مدنية تجرم القوانين الدولية والأعراف الإنسانية استهدافها.*سبأنت
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