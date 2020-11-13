الصين تستنكر تصريحات بومبيو بأن تايوان ليست جزءا منها

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، إن تايوان جزء راسخ من الصين، مضيفا أن بومبيو يُلحق المزيد من الضرر بالعلاقات الصينية الأمريكية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وتابع: "نبلغ بومبيو ومن هم على شاكلته أن أى سلوك يقوض مصالح الصين الأساسية ويتدخل فى شؤونها الداخلية سيقابل بهجوم مضاد حازم".
وفى مقابلة مع إذاعة أمريكية أمس الخميس قال وزير الخارجية الأمريكى بومبيو "تايوان ليست جزءا من الصين".
وأضاف: "تم إقرار هذا بفضل عمل إدارة الرئيس الأمريكى الراحل ريجان لإرساء السياسات التى تلتزم بها الولايات المتحدة منذ ثلاثة عقود ونصف".
وفرضت الصين عقوبات على الشركات الأمريكية، التى تبيع أسلحة لتايوان وسيّرت طائرات مقاتلة بالقرب من الجزيرة أثناء زيارة مسؤولين أمريكيين كبار لتايبه، عاصمة تايوان، هذا العام.
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