طهران تبحث فرض الإغلاق التام بسبب وفيات كورونا

تبحث السلطات الإيرانية فرض إغلاق تام لمدة أسبوعين فى العاصمة طهران، بسبب ارتفاع أعداد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 40.582 وفاة، بواقع 461 وفاة، اليوم الجمعة.





وفى تصريحات تلفزيونية، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لارى، إن إيران الأكثر تضررًا بالجائحة فى الشرق الأوسط، سجلت 11737 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الإصابات هناك إلى 738.322 إصابة مؤكدة. وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن "مناقشات جارية بين مسؤولى الحكومة والصحة بشأن فرض إجراءات عزل تام لمدة أسبوعين فى طهران، وقد يتم الإعلان عنها غدًا السبت". وكانت الحكومة فرضت قيودًا لمدة شهر واحد، الثلاثاء الماضى، بما يلزم جميع الأنشطة غير الأساسية فى المدن الكبرى بغلق أبوابها الساعة السادسة مساء.

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