اضطراب الأوضاع في تيجراي.. حملة اعتقالات واسعة بـ إثيوبيا

أعلنت شرطة العاصمة الإثيوبية أديس أبابا القبض على 242 شخصا، تابعين للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، أن جبهة شعب تحرير تيجراي خصصت هؤلاء الأشخاص لإحداث فوضى في العاصمة أديس أبابا.

وقالت الوكالة إنه تم القبض على 242 شخصا بأسلحة مختلفة أثناء محاولتهم إثارة فوضى في العاصمة، حيث عثر بحوزتهم على قنابل يدوية ومتفجرات وقاذفات وذخائر.

وأعلنت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، أن عشرات وربما مئات الأشخاص تعرضوا للطعن والقتل في منطقة بإقليم تيجراي الإثيوبي قبل يومين.

وقالت منظمة العفو: "لقد أكدنا حدوث المذبحة التي راح ضحيتها عدد كبير جدا من المدنيين، الذين يبدو أنهم كانوا عمالا باليومية ولم يشاركوا بأي حال من الأحوال في الهجوم العسكري الجاري"، في إشارة إلى حملة القوات الفيدرالية ضد القوات المحلية.

من جانبها، حذرت الأمم المتحدة من دخول إثيوبيا حرب أهلية، بسبب العمليات العسكرية التي يشنها رئيس الوزراء أبي أحمد ضد قوات الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيجراي.