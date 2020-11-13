أفريقيا تقترب من تسجيل 2 مليون إصابة بفيروس كورونا

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,930,981 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 46,505 حالة وفاة وتعافى 1,634,235 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت إن فيروس كورونا المستجد والإنفلونزا لهما أعراض مماثلة، إلا أن الإصابة بكورونا يمكن أن تتسبب في فقدان حاستي التذوق والشم، فضلا عن ضيق التنفس وحمى تزيد عن 38 درجة.

وقالت المنظمة العالمية بهذا الشأن إن "فيروس كورونا والإنفلونزا لهما أعراض متشابهة، مثل السعال وسيلان الأنف والتهاب الحلق والحمى والتعب. ومع ذلك، يمكن أن يتسبب فيروس كورونا في ظهور أعراض إضافية مثل فقدان حاستي التذوق والشم وضيق التنفس".

وتفيد المنظمة بأن الأعراض الشديدة لـ "كوفيد -19" تشمل ضيق التنفس، وفقدان الشهية، وألما أو ضغطا مستمرا في الصدر، ودرجة حرارة تزيد عن 38 درجة، وضعف التركيز.

وتنصح الصحة العالمية بضرورة بأن يلتمس الشخص المصاب بأعراض شديدة، العناية الطبية الفورية، فيما يتوجب على الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن والأطفال، دون سن الخامسة، والنساء الحوامل، مراجعة الأطباء، حتى مع وجود أعراض خفيفة للعدوى.