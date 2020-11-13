التسجيل في الضمان الاجتماعي 1442

التسجيل في الضمان الاجتماعي أصبح الآن عن طريق النت من خلال موقع وزارة التنمية الاجتماعية في السعودية بخطوات سهلة، تتيح الوزارة التسجيل لفئات كثيرة مثل المصابين بالعجز والأيتام والأرامل والمطلقات وكبار السن وغيرهم من الفئات كما سنتعرف،ويشكل معاش الضمان الاجتماعي فرصة ذهبية لمستحقين لزيادة دخلهم بدون جهد لتوفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم.

التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي عن طريق النت

تتيح وزارة التنمية الاجتماعية السعودية راتب الضمان لدعم كبار السن وجميع البالغين المستحقين للمعاش (كما سنتعرف على شروك الاستحقاق) وذلك لرفع مستوى معيشة الأسر السعودية كافة.

تقدم خدمات الضمان الاجتماعي بشكل إلكتروني بالكامل بدايةً من التقديم واستلام الراتب حتى استعلام الأفراد لذلك يمكنك التسجيل عن طريق النت بشكل كامل.

يبلغ عدد المستفيدين من هذا المعاش ما يقرب من 800 ألف مواطن سعودي وتقوم الوزارة بتحويل رواتب بقيمة 180 مليون ريال شهريًا.

وتهدف وزارة التنمية الاجتماعية إلى دعم كافة الفئات بداية من صغار السن والطلاب والشباب لذلك توفر راتب المساعدات المقطوعة لمن تحت سن 35 سنة.

الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي

لابد عند التسجيل في الضمان الاجتماعي أن يكون المتقدم من الفئات المستحقة التي حددتها الوزارة.

الشرط الأول والأساسي هنا هو أن يكون مجمل دخل المستفيد أقل من 3000 ريال، ثم يحدد بعد ذلك إذا تحقق فيه شرط واحد مع الشرط السابق من الفئات التالية:

كبار السن: سواء ذكور أو إناث ووصلوا إلى مرحلة الشيخوخة مع انعدام وجود عائل.

سواء ذكور أو إناث ووصلوا إلى مرحلة الشيخوخة مع انعدام وجود عائل. الأسر التي ليس لها عائل: وهي أسرة الأرملة مع أبنائها الأيتام والمطلقة مع أولادها وأسرة الغائب أو المجنون أو مدمن المخدرات أو أسرة ليس لديها عائل نتيجة رحيل الأب مع عدم صرفه للنفقة أو رحيل الأم.

وهي أسرة الأرملة مع أبنائها الأيتام والمطلقة مع أولادها وأسرة الغائب أو المجنون أو مدمن المخدرات أو أسرة ليس لديها عائل نتيجة رحيل الأب مع عدم صرفه للنفقة أو رحيل الأم. المرأة: سواء كانت مطلقة أو أرملة أو معلقة أو زوجة الغائب أو المفقود أو غير المتزوجة مع عدم وجود عائل.

سواء كانت مطلقة أو أرملة أو معلقة أو زوجة الغائب أو المفقود أو غير المتزوجة مع عدم وجود عائل. الأيتام : أيتام الأب أو الوالدين معًا، وهنا يبقى الأبناء الذكور مستحقين للمعاش حتى بلوغ سن 18 أو بلوغ 26 عامًا في حالة الدراسة الجامعية أما عن الأبناء من الإناث فتبقى مستحقة للمعاش حتى الزواج أو العمل.

: أيتام الأب أو الوالدين معًا، وهنا يبقى الأبناء الذكور مستحقين للمعاش حتى بلوغ سن 18 أو بلوغ 26 عامًا في حالة الدراسة الجامعية أما عن الأبناء من الإناث فتبقى مستحقة للمعاش حتى الزواج أو العمل. أصحاب العجز: وجود عجز تام أو عجز جزئي أو وجود عجز مؤقت وصاحبه توقف عن العمل فيتم صرف المعاش حتى زوال العجز.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي

قامت الوزارة أيضًا بتحديد عدة شروط للراغبين في التسجيل يجب تحققها إذا كان المتقدم من الفئات المذكورة أعلاه.

وجاءت شروط معاش الضمان الاجتماعي على النحو التالي:

أن يكون مجمل دخل الفرد المتقدم 3000 ريال كما تقدمنا.

يكون المتقدم لا يملك أي سجل لنشاط تجاري.

كبار السن يجب عدم وجود مهنة أو وظيفة.

يجب أن يكون المتقدم غير مشمول في أي خدمة دعم تابعة للحكومة.

الأسر التي ليس لها عائل تشمل أسر المساجين والهاربين والأيتام.

نقطة مهمة هنا هو أن الوزارة قد تجعل المعاش مستحق لفترة مؤقتة لحين إيجاد عمل، ويمكنك الدخول في برنامج تدريبي لتأهيلك لسوق العمل من خلال برنامج حافز والحصول على راتب 2000 ريال ووظيفة مضمونة.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي

جاءت طريقة ورابط التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت من خلال موقع وزارة التنمية الاجتماعية على ثلاث خطوات أولها تسجيل جديد على النحو التالي:

أولًا الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

قم باختيار خانة “الخدمات الإلكترونية”.

اضغط على “بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية”.

تظهر لك صفحة تسجيل الدخول للمسجلين بالفعل.

اختر “تسجيل مستخدم جديد” لإنشاء حساب.

ادخل البيانات الشخصية (رقم الهوية – تاريخ الميلاد – رقم الجوال – كلمة مرور جديدة).

ثم ادخل الرمز التأكيدي.

اضغط على “تسجيل”.

سيتم بعدها إرسال رسالة تأكيد على جوالك الذي سجلت به.

قم بإدخال الرمز المرفق في رسالة الجوال واضغط على “تأكيد”.

سيظهر لك صفحة تحتوي على رسالة تم تأكيد التسجيل، بهذا تكون قد أنهيت الخطوة الأولى وأنشأت حساب في موقع الوزارة، والآن إلى الخطوة الثانية وهي إدخال بيانات الدخل الخاصة بك على الموقع:

اضغط على زر الرجوع للعودة إلى صفحة تسجيل الدخول.

ادخل رقم الهوية وكلمة السر التي أنشأتها لحسابك.

اختر من صفحة حسابك “تحديث البيانات”.

يتم هنا إدخال بياناتك الخاصة بالتقديم على الضمان الاجتماعي وتشمل (بيانات العنوان الوطني – أيبان حسابك البنكي – بيانات الدخل الخاصة بك – بيانات العائل إن وجِد – بيانات الأسرة).

اختر الموافقة على الشروط والأحكام ثم “حفظ”.

في النهاية ستظهر لك صفحة تم تحديث بياناتك توضح لك نجاح العملية.

الخطوة الثالثة والأخيرة هي الخطوة المنتظرة وهي التسجيل في الضمان الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على شعار الوزارة من أعلى للعودة للصفحة الرئيسية.

اختر “الخدمات الإلكترونية”.

اضغط على “بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية”.

اختر من الأقسام العلوية الخدامات الإلكترونية.

ستجد “معاش الضمان الاجتماعي” اضغط على “التقديم الآن”.

وأخيرًا انقر على “الدخول للخدمة”.

اختر المكتب التابع للوزارة الخاص بمدينتك والفئة التي ستقدم تحتها.

اضغط على “التالي” سيظل ينقلك إلى أقسام خاصة ببياناتك وسيتم ملئها تلقائيًا مما أدخلته سابقًا.

ستصل قسم “التقارير والأوراق المطلوبة” قم رفع الأوراق والتقارير ثم “التالي”.

في النهاية قم بالضغط على “تقديم الطلب”.

وبذلك تكون قد قدمت على معاش الضمان الاجتماعي بنجاح، بناءً على بيانات الدخل الخاصة بك سيتم قبولك في المعاش، وسيصلك رسالة القبول بإذن الله على البريد.

يمكنك متابعة نتيجة القبول من خلال الدخول على حسابك على الموقع واختيار “طلبتي” وسيظهر لك حالة الطلب إذا كان في المراجعة أو تم قبوله.

وبهذا نكون فد تعرفنا في هذا المقال على طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت سواء لكبار السن أو المطلقات أو الأرامل أو الأيتام، وتعرفنا أيضًا على شروط التقديم والاستحقاق، وكيفية متابعة طلب التقديم.