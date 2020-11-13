إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الجمعة، إصابة نجمه محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل مواجهة المنتخب المصري لتوغو بتصفيات أمم أفريقيا.
وقال اتحاد الكرة المصري في بيان عبر صفحته على فيسبوك: "ظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم إنه لا يعاني من اَي أعراض.. فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية".
وأضاف بيان الاتحاد "سيخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة".
وكان محمد صلاح قد أثار جدلا قبل أيام، بسبب حضوره حفل زفاف شقيقه في مصر، حيث ظهر في تجمع كبير، كما التقط صورا مع مشجعين.
وسيغيب صلاح (28 عاما) عن مباراة توغو، يوم السبت، في القاهرة ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم2022 في الكاميرون.
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