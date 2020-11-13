الأمم المتحدة : أكثر من 14500 إثيوبى نزحوا إلى السودان

قالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فى بيان اليوم الجمعة، إن الاشتباكات المسلحة فى إثيوبيا دفعت أكثر من 14500 شخص للفرار إلى السودان المجاور، منذ أوائل نوفمبر الجارى، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".





وقال المتحدث باسم المفوضية، بابار بالوش، فى إفادة صحفية فى جنيف فى وقت سابق إن أكثر من 4000 إثيوبى عبروا الحدود فى غضون 24 ساعة، كما توجد مخاوف بشأن نزوح جماعى لآلاف اللاجئين الإريتريين من أحد المخيمات فى إثيوبيا. وأسفر قصف جوى وقتال على الأرض بين القوات الإثيوبية الاتحادية، وقوات إقليم تيجراى عن مقتل المئات وتدفق آلاف اللاجئين على السودان، وإثارة انقسامات عرقية فى إثيوبيا. وكانت الحكومة المركزية فى إثيوبيا شنت عملية عسكرية ضد منطقة تيجراى فى شمال البلاد، الأسبوع الماضى، متهمة "جبهة تحرير شعب تيجراى" الحاكمة فى الإقليم بمهاجمة قواعد عسكرية.

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