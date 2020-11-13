بوتين: وقف كامل للقتال في كاراباخ والنزاع أودى بحياة 4000 شخص

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحقيق وقف كامل للأعمال القتالية في ناجورنو كاراباخ، معربا عن أمله في حل النزاع بعد الاتفاقات بين أذربيجان وأرمينيا برعاية موسكو.
وقال بوتين خلال اجتماع حكومي "آمل في ألا نستخدم لاحقا مصطلح النزاع في كاراباخ.. آمل في أن ننتقل قريبا إلى بحث قضايا أخرى"، وفقا لروسيا اليوم.
وأضاف بوتين أن عدد الضحايا الذين سقطوا جراء التصعيد الأخير في الإقليم بتجاوز 4000 قتيل، بينهم مدنيون، إضافة إلى 8000 مصاب وعشرات آلاف اللاجئين.
وأشار إلى أن الأعمال القتالية أسفرت عن تدمير البنية التحتية في الإقليم ومنشآت ثقافية كثيرة.
وشدد الرئيس الروسيي على ضرورة تقديم المساعدة للعودة إلى الحياة السلمية الطبيعية للسكان المتضررين من الأعمال العدائية في منطقة النزاع.
من جانبه، أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو نه تم بالفعل نشر أكثر من 1100 جندي من قوات حفظ السلام الروسية في كاراباخ وتم تنفيذ 73 طلعة جوية.
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