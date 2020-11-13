أحدث عروض “black Friday” في أسواق العثيم وهايبر بندة وهايبر لولو بتخفيضات هائلة

يعتبر “black Friday” أو ما يسمى الجمعة السوداء بمثابة يوم عالمي للتخفيضات على جميع السلع والمنتجات ويأتي هذا اليوم غالبا في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر كل عام بمثابة تحفيز المستهلكين على الشراء للتغلب على الركود الاقتصادي والتضخم، وقد بدأت مواقع التسوق الإلكتروني العربية في المشاركة في هذه العروض منذ 2014 إلا أنه قد تم تغير الاسم إلي الجمعة البيضاء في الوطن العربي، واليوم قد اقتطفنا لكم بعض من العروض المقدمة في أكبر المتاجر العربية تسهيلا لكم لمعرفة أحدث العروض في بعض الأسواق العربية مثل أسواق العثيم، وهايبر بندة، وهايبر لولو.

عروض أسواق العثيم في الجمعة البيضاء

تقدم أسواق العثيم العديد من العروض والتخفيضات المختلفة على جميع المنتجات ومن أمثلة العروض المقدمة على المنتجات بأسواق العثيم

علبتان من جبن المراعي 1/2 كجم بسعر 19.95 SAR.

ثلاث علب تونه جرين فارمز 170 جرام بسعر 11.95 SAR.

10 كيلو جرام سكر أبو فهد بسعر 23.95 SAR.

10 كيلو جرام أرز الوليمة بسعر 64.95 SAR.

لحم خروف بالعظم سعر الكيلو جرام 48.95 SAR.

لحم مفروم بقري سعر الكيلو جرام 22.50 SAR.

بطاطس مقلية كيلو جرام بسعر 13.95 SAR.

صدور دجاج كيلو جرام بسعر 23.25 SAR.

شاورما دجاج 2.50 كيلو جرام بسعر 32.95 SAR.

صابون ديتول عدد 4 للبشرة بسعر 19.95 SAR.

صابون جنتو ليمون لتر بسعر 7.5 SAR.

مطهر جنتو 750 ملم بسعر 12.50 SAR.

خلاط فيلبس يدوي بسعر 119.00 SAR.

خلاط إمُوجوي بالمطحنة بسعر 79.00 SAR.

فرن كهربائي نيكاي 45 لتر بسعر 219.00 SAR.

فرن كهربائي إمُوجوي 45 لتر بسعر 199.00 SAR.

مكواة جيباس يسعر 59.00 SAR.

مكواة كليك أون بخار بسعر 99.00 SAR.

مكنسة فيليبس بسعر 229.00 SAR.

مكنسة كولين برميل بسعر 139.00 SAR.

طقم لحاف ثلاث قطع بسعر 54.95 SAR.

طقم لحاف خمس قطع بسعر ا74.95 SAR.

عروض هايبر بنده في البلاك فرايداي

يشارك هايبر بنده فى البلاك فرايداى بالعديد من العروض على المنتجات المختلفة ومنها

عبوة زيت نباتي 1.800 لتر بسعر 16.95 SAR.

كاتشب هاينز عدد 2عبوة 342 جرام بسعر 10.50 SAR.

عبوة طحينه 0.250 كجم بسعر 8.75 SAR.

عبوة شاي 25 كيس بسعر 8.25 SAR.

ميكرويف كليك أون 20 لتر بسعر 199.00 SAR.

مكواة بخار كليك أون بسعر 39.00 SAR.

مكواة جيباس بسعر 49.00 SAR.

مكواة بخار عمودية تيفال بسعر 199.00 SAR.

مكنسة فيليبس 1800 وات بسعر 249.00 SAR.

خلاط كليك أون 350 وات بسعر 55.00 SAR.

قطاعة مولينكس 500 وات بسعر 139.00 SAR.

عجانة مولينكس سعة 4 لتر بسعر 499.00 SAR.

غلاية مياه كهربائية براون، فقط بسعر 159.00 SAR.

عروض هايبر لولو على المنتجات في الجمعة البيضاء

يقدم هايبر لولو عروض كبيرة في الجمعة البيضاء على العديد من المنتجات منها