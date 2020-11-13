كيفية إرسال برقية لطلب مساعدة أو سداد ديون عبر الديوان الملكي

يقدم الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، مساعدات لجميع المواطنين بالمملكة، وذلك لسبب أن الكثير من المواطنين بالمملكة يمرون بظروف مادية سيئه، وبعد ظل الظروف التي كانت تمر بها البلاد بعد تواجد فيروس كرونا المستجد الذي تدهور الأحوال الاقتصادية في البلاد، واصبح الكثير من المواطنين يعانون من سوء الأحوال المادية، حيث قدمت المملكة كامل المساعدات للمواطنين الذين يمرون بضائقة مالية وهم غير قادرين علي سداد بعض الديون، أو المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة وهم غير قادرين علي علاجهم، لذلك يقدم الديوان الملكي جميع المساعدات المالية ومساعدات علاجية أو إعفاء من سداد قرض، ولذا سوف نوضح لكم من خلال موضوعنا هذا كيفية إرسال برقية للديوان الملكي لطلب مساعدة عبر البريد الإلكتروني.المساعدات التي تقدم من الديوان الملكي
يقدم خادم الحرمين الشريفين كامل المساعدات للمواطنين بالمملكة، حيث يقدم مساعدات مالية ومساعدة علاج أو إسقاط قرض أو سداد ديون، وذلك بسبب تأثير بعض المواطنين الذين يعانون من سوء الأحوال المادية، والأسر الذين تزايده عليهم المسؤليات واصبحو غير قادرين علي سداد بعض الديون، والذين يعانون من أمراض مزمنة وهم غير قادرين علي تكملت علاجهم، يمكنهم طلب علاج دوائي بداخل أو خارج المملكة، أو الذين يعانون من بعض الأمراض مثل الفشل الكلوي وحلات الإعاقة، بالإضافة الي الي طلب المواطنين باحتياجهم للسفر داخل أو خارج المملكة، لذلك وفر الديوان الملكي جميع المساعدات لمواطنين من خلال إرسال برقية عبر البريد الإلكتروني تطالب فيها بالمساعدة التي ترغب بها.كيفية إرسال برقية لطلب مساعدة عبر الديوان الملكي
يمكن إرسال برقية عبر البريد الإلكتروني وبكل سهولة وسوف يتم الرد عليك في خلال 30 يوم بعد مراجعة البيانات، ولاكن علي المرسل أولاً:
- التوجه بالبدء بإلقاء تحية السلام علي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته”
- ثم يقوم المرسل بكتابة خطاب لطلب سداد ديون أو علاج أو غيرها من المساعدات التي يرغب بها.
- ثم يقوم المرسل بتوضيح سبب الطلب المرسل، ثم كتابة سبب هذه الديون.
- يقوم المرسل بكتابة البيانات الخاصة به تشمل العنوان الخاص، أو عنوان الإقامة، ورقم الهاتف الجوال الخاص بالمتقدم، وكتابة رقم السجل المدني.
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