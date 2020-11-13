محافظ مأدبا : احالة احد الفائزين بمقعد مجلس النواب و 12مواطنا للمدعي العام

دوت الخليج :- أعلن محافظ مأدبا علي الماضي، بأنه تم إحالة احد الفائزين بمقعد مجلس النواب و 12مواطناً الى المدعي العام بسبب خرق أوامر قانون الدفاع .

وأضاف لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، اليوم الخميس، أنه تم التواصل مع النواب في المحافظة وابلاغهم بعدم السماح بإقامة مظاهر الاحتفالات او التجمعات وعدم فتح المقرات لاستقبال المهنئين. واكد بانه تم وضع محطات أمنية بالقرب من مقرات النواب لمنع فتحها ومنع المواطنين من الوصول للمقرات لتقديم التهاني، موضحا انه تم نشر قوات امنية في كافة مناطق المحافظة لضمان عدم خرق أوامر الدفاع حفاظاً على سلامة المواطنين من وباء كورونا.

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