ايقاف ستة أشخاص من مثيري الشغب في وادي السير 15 يوماً في الاردن

دوت الخليج - : أوقف المدعي العام ستة اشخاص تم إحالتهم اليه من قبل مديرية شرطة جنوب عمان بعد القاء القبض عليهم اثناء اثارتهم للشغب في منطقة وادي السير حيث قرر المدعي العام توقيفهم 15 يوماً في احد مراكز الإصلاح والتأهيل.

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