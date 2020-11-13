قتلى وجرحى في انفجار بمركز طبي بـ ولاية كونيتيكت الأمريكية

قتل شخصان على الأقل في انفجار بمركز طبي للمحاربين القدامى في ولاية كونيتيكت، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع إصابات خطيرة وفقدان شخص واحد على الأقل جراء انفجار في مركز فيرجينا الطب في ويست هافن بولاية كونيتيكت الأمريكية.
وأوضحت أن أحد القتلى كان موظفا في المستشفى، بينما كان الآخر متعاقد خارجي.
وأشارت التقارير إلى أن الانفجار قد يكون ناتج عن تسرب في محطة البخار، في مبنى صيانة آخر بجوار المستشفى وإن القتيلين كانا يحاولان معالجة التسرب قبل وجوع انفجار.
فيما بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" تحقيقا حول الحادث.
بينما أكدت شرطة المدينة وصول محقيين من وحدة الحرائق والمتفجرات إلى الموقع على الفور، فور بلاغ عن انفجار قرب المستشفى المذكور.
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