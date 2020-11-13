الولايات المتحدة تطالب إثيوبيا بوقف عملياتها العسكرية في تيجراي فورا

ذكرت قناة "العربية" أن الولايات المتحدة دعت إثيوبيا إلى وقف عملياتها العسكرية في إقليم تيجراي المتمرد شمالي البلاد.

وأدانت الولايات المتحدة وقوع مجزرة في بلدة ماي كادرا بإقليم تيجراي، داعية إلى خفض فوري للتصعيد بعد مقتل مدنيين.

وأصدر رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد قرارا بتعيين الدكتور مولو نيغا كرئيس تنفيذي لولاية تيجراي الإقليمية، لافتا إلى أن ذلك القرار صدر وفق لـ مجلس الاتحاد ولائحة مجلس الوزراء "المتعلقة بالإدارة المؤقتة لدولة تيغراي الإقليمية الوطنية".

وأكد آبي أحمد فى تغريدة على مواقع التواصل الإجتماعى "تويتر" :"سيقوم الرئيس التنفيذي بتعيين الرؤساء لقيادة الأجهزة التنفيذية للدولة الإقليمية من الأحزاب السياسية العاملة بشكل قانوني في المنطقة".

وكان قد وافق مجلس النواب على رفع الحصانة البرلمانية عن 39 من أعضائه بينهم دبرصيون جبرمكئيل رئيس منطقة تيجراي.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية امس الخميس أنه تم رفع الحصانة أيضا عن جيتاشيو رضا، المسؤول البارز في الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي يدور قتال بين قواتها والقوات الاتحادية.

وقالت رويترز إن القتال الدائر بين القوات الحكومية من ناحية، وإقليم تيجراي الإثيوبي من ناحية أخرى يهدد استقرار البلاد، والقرن الأفريقي بكامله.

وأمر آبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام العام الماضي، بشن ضربات جوية وأرسل قوات إلى تيجراي الأسبوع الماضي بعد اتهام القوات الموالية لقيادة تيجراي بمهاجمة قاعدة عسكرية فيدرالية.

ونفى زعيم إقليم تيجراي شن قواته أي عمليات عسكرية أو اعتداء، مؤكدا أنه كان في موضع دفاع عن النفس فقط، ولم ترتكب أي جريمة في حق أحد.

فيما أشار جبريمايكل : "كما أراها من رئيس الوزراء، لا أعتقد أن السلام سيأتي قريبًا، لأنه يعتقد أنه قادر على سحقنا، فهو يعتقد أنه يمكن أن يفعل كل شيء من قبل قواته المسلحة".