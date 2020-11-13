مصرع جنديين تركيين في انفجار بسوريا

قتل جنديان تركيان، اليوم الجمعة، في انفجار لغم على أطراف بلدة تل تمر بريف الحسكة شمال شرق سوريا.
وذكرت "روسيا اليوم" نقلا عن مصادرها أن جنودا أتراك كانوا بصدد زرع الألغام في الحد الفاصل، لكن يبدو أن أحد الألغام انفجر بهم.
وتشهد مدينة تل تمر أنشطة عدائية للجيش التركي والفصائل الموالية له للقتال ضد الجيش السوري.
وتتكرر المناوشات بين الحين والآخر في قرى شمال سوريا، لكنها لا تصل إلى حد الهجوم القوي، بحسب القناة.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الروسية وقوع انفجار لعبوة ناسفة يدوية الصنع في مسار تحركات وحدة تابعة لشرطتها العسكرية في محافظة درعا جنوب سوريا.
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