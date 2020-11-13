تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من بنك الرياض وبفترات سداد تصل إلى 5 سنوات

تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من بنك الرياض بفترات سداد تصل إلى 5 سنوات بنك الرياض هو أحد البنوك الإسلامية الهامة بالمملكة العربية السعودية وبنك الرياض هو أحد أكبر المؤسسات المالية في السعودية ويقدم بنك الرياض العديد من الخدمات التمويلية والاستثمارية المختلفة وذلك لخدمة العملاء من الأفراد والشركات وفي هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني سوف نتعرف على التمويل الشخصي المقدم من قبل بنك الرياض وهو تمويل لا يتعارض مع تعليمالدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية

التمويل بدون تحويل الراتب لدى بنك الرياض

يقدم بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية القرض الشخصي بدون تحويل الراتب وذلك للحصول على السيولة النقدية وذلك عن طريق خدمة التمويل بالمرابحة أو التورق وهذا التمويل بدون تحويل الراتب

التمويل الشخصي لدى بنك الرياض وهو تمويل لا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية

يتميز القرض الشخصي من بنك الرياض بأنه يتم سداد التمويل على فترات زمنية ميسرة تصل حتى 5 سنوات

هذا التمويل الشخصي من بنك الرياض يستطيع الحصول عليه العملاء السعوديين فقط وهم موظفي البنوك والشركات التابعة فقط

يتميز التمويل الشخصي لدى بنك الرياض بهامش ربح تنافسي

ويتميز أيضاً التمويل الشخصي لدى بنك الرياض بخيارات سداد ميسرة ومرنة

تصل قيمة التمويل الشخصي لدى بنك الرياض 300000 ريال سعودي

شروط الحصول على التمويل الشخصي لدى بنك الرياض

وضع بنك الرياض السعودي عدد من النقاط التى يجب توافرها فى العميل المتقدم للحصول على التمويل وهي كما يلي

يشترط أن يكون العميل المتقدم للحصول على التمويل عمره لا يقل عن 18عام للسعوديين ولا يقل عمر العميل الغير سعودي عن 22 عام

هذا التمويل الشخصي لدى بنك الرياض بدون تحويل الراتب لموظفي البنوك فقط

يشترط أن يكون المتقدم قد قضى مدة عمل لا تقل عن عام كامل وقت التقدم بطلب التمويل

يشترط أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل المتقدم 10000 ريال

يشترط ان لا تزيد التزامات العميل المالية لدى بنك الرياض والجهات الأخرى عن 33% من قيمة الراتب الشهري

زيارة أى فرع من فروع بنك الرياض

ملئ النماذج المطلوبة

تقديم شهادة تعريف بجميع تفاصيل الراتب

تقديم صورة من الهوية الوطنية وتكون سارية

طريقة الحصول على التمويل لدى بنك الرياض