الاردن : ضبط 3 اشخاص ظهروا وهم يطلقون النار في فيديوهات الاحتفال بالانتخابات

دوت الخليج :- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان فرقاً تحقيقية وفنية خاصة ما زالت تواصل عملها للتحقق من كافة الفيديوهات التي جرى تداولها ورصدها والاشخاص الذين ظهروا خلالها وهم يطلقون عيارات نارية.
واضاف الناطق الاعلامي ان التحقيقات في ثلاثة فيديوهات مكنتهم من تحديد هوية الاشخاص الثلاثة حيث تبين انها صورت في البادية الوسطى وجرش وغرب اربد حيث جرت مداهمتهم جميعاً والقاء القبض عليهم ، وضبط سلاحين ناريين استخدما في فيدوهين فيما العمل جارٍ لضبط السلاح الثالث.
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