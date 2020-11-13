رقم قياسى جديد .. أمريكا تسجل 153 ألف إصابة بكورونا فى يوم واحد

وأعلنت الهيئات الصحية فى أمريكا، تسجيل 153.469 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأمس الخميس، أعلنت السلطات الأمريكية، تسجيل 140 ألف حالة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى الإصابات إلى عشرة ملايين و384 ألفا و543 حالة.

وبحسب إحصاء جامعة "جونز هوبكنز"، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 240 ألفا و857 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.