وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قالت الشرطة فى ولاية كونيتيكت الأمريكية فى بيان اليوم الجمعة، إن مسؤولين يحققون فى بلاغ عن انفجار وقع فى مركز طبى لقدامى المحاربين فى وست هافن.
وأضافت الشرطة على "تويتر" أن محققين من وحدة الحرائق والمتفجرات توجهوا إلى الموقع لمساعدة رجال الإطفاء المحليين.
وقال روبرت ويلكى، وزير شؤون المحاربين القدامى فى بيان: "تلقينا تقريرا هذا الصباح عن وقوع انفجار فى حرم ويست هافن التابع لنظام الرعاية الصحية فى ولاية كونيتيكت، مما أدى إلى وفاة شخصين فى منطقة رعاية لغير المرضى".
وصرح روبرت ويلكى بأنه لم يكن أى من الضحيتين من المرضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل شخصين فى انفجار بمركز طبى لقدامى المحاربين فى أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.