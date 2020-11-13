مقتل شخصين فى انفجار بمركز طبى لقدامى المحاربين فى أمريكا

أفادت "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين بأن انفجارا على ما يبدو وقع فى مبنى صيانة بمستشفى شؤون المحاربين القدامى فى ولاية كونيتيكت، أسفر عن مقتل شخصين، اليوم الجمعة وفقدان شخص ثالث.





وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قالت الشرطة فى ولاية كونيتيكت الأمريكية فى بيان اليوم الجمعة، إن مسؤولين يحققون فى بلاغ عن انفجار وقع فى مركز طبى لقدامى المحاربين فى وست هافن.

وأضافت الشرطة على "تويتر" أن محققين من وحدة الحرائق والمتفجرات توجهوا إلى الموقع لمساعدة رجال الإطفاء المحليين.

وقال روبرت ويلكى، وزير شؤون المحاربين القدامى فى بيان: "تلقينا تقريرا هذا الصباح عن وقوع انفجار فى حرم ويست هافن التابع لنظام الرعاية الصحية فى ولاية كونيتيكت، مما أدى إلى وفاة شخصين فى منطقة رعاية لغير المرضى".

وصرح روبرت ويلكى بأنه لم يكن أى من الضحيتين من المرضى.