كتاب جديد لـ أوباما يكشف موقف بايدن من اغتيال بن لادن

يثير الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، فضولا بشأن سياساته ومواقفه، بعدما فاز في انتخابات الرئاسة على خصمه الجمهوري، دونالد ترامب، الذي لم يعترف بالخسارة حتى الآن، وفق ما ذكرت قناة "سكاي نيوز".

وبحسب كتاب جديد للرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، يحمل عنوان "أرض موعودة"، فإن بايدن الذي كان نائبا للرئيس دعا إلى التريث في العملية العسكرية التي قتلت زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

وأورد أوباما أن بايدن كان معارضا لهذه العملية العسكرية قبل تنفيذها، والتي قامت بها عناصر من نخبة البحرية الأمريكية في أبوت آباد، بباكستان، ليلة الأول والثاني من مايو 2011.

لكن بايدن دعم العملية التي أمر بها الرئيس أوباما بعد تنفيذها، وأسفرت عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة الذي ظل على رأس المطلوبين للولايات المتحدة طيلة أعوام.

ويأتي هذا الكتاب فيما كان ساسة جمهوريون قد أشاروا إلى هذا الأمر، في وقت سابق، فقالوا إن بايدن كان يعارض التخلص من بن لادن بشكل كامل وفي مرة واحدة.

وقال بايدن إنه نصح أوباما، خلال مناقشات، بأن يأخذ مزيدا من الوقت، ناصحا إياه "لا تذهب"، لكنه أضاف بأنه حث الرئيس الديمقراطي على أن يتبع ما يقوله حدسه أيضا.

وتحدث أوباما عن موقف عدد من المسؤولين الكبار الذين حضروا بدورهم إلى غرفة العمليات في البيت الأبيض، من أجل متابعة قتل بن لادن.

وعلى غرار وزير الدفاع، وقتها، روبرت جيتس، نبه بايدن إلى "تبعات وخيمة في حالة الفشل"، وأكد على ضرورة الانتظار إلى أن تصبح المخابرات على يقين بأن بن لادن موجود فعلا في المكان الذي جرت الإشارة إليه في باكستان.

لكن أوباما أشاد بموقف بايدن حتى وإن كان متحفظا، لأنه حرص على طرح "الأسئلة الصعبة"، كما أنه فعل ذلك من أجل أن يعطيني الحيز "الذي كنت أحتاجه في أفكاري الداخلية".