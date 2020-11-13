علقت الجزائر على الاشتباكات الجارية بين الجيش المغربي جبهة البوليساريو في الصحراء الغربية، بعد إقدام القوات المسلحة الملكية المغربية على إعادة فتح أحد المعابر التجارية.
واستنكرت الجزائر بشدة الإنتهاكات الخطيرة لوقف اطلاق النار بمنطقة الكركارات بالصحراء الغربية.
ودعت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إلى الوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية التي من شأنها أن تؤثر انعكاساتها على استقرار المنطقة.
كما دعت طرفي الصراع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس والاحترام الكامل للاتفاق العسكري رقم 1 الموقع بينهما وبين الأمم المتحدة.
وذكر البيان أن الجزائر تنتظر من الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية القيام بمهامهما بشكل دقيق.
كما ناشدت الجزائر الأمين لعام للأمم المتحدة من أجل تعيين مبعوث شخصي في أقرب وقت ممكن والاستئناف الفعلي للمحادثات السياسية.
وتحرك الجيش المغربي، اليوم الجمعة، اتجاه معبر الكراكرات الحدودي، وفتحه أمام حركة النقل المدني والتجاري. بعدما أغلقته عناصر تابعة لجبهة البوليساريو منذ أسابيع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من الجزائر على الاشتباكات بين المغرب والبوليساريو في الصحراء الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.