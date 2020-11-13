أول تعليق من الجزائر على الاشتباكات بين المغرب والبوليساريو في الصحراء الغربية

علقت الجزائر على الاشتباكات الجارية بين الجيش المغربي جبهة البوليساريو في الصحراء الغربية، بعد إقدام القوات المسلحة الملكية المغربية على إعادة فتح أحد المعابر التجارية.

واستنكرت الجزائر بشدة الإنتهاكات الخطيرة لوقف اطلاق النار بمنطقة الكركارات بالصحراء الغربية.

ودعت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إلى الوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية التي من شأنها أن تؤثر انعكاساتها على استقرار المنطقة.

كما دعت طرفي الصراع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس والاحترام الكامل للاتفاق العسكري رقم 1 الموقع بينهما وبين الأمم المتحدة.

وذكر البيان أن الجزائر تنتظر من الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية القيام بمهامهما بشكل دقيق.

كما ناشدت الجزائر الأمين لعام للأمم المتحدة من أجل تعيين مبعوث شخصي في أقرب وقت ممكن والاستئناف الفعلي للمحادثات السياسية.

وتحرك الجيش المغربي، اليوم الجمعة، اتجاه معبر الكراكرات الحدودي، وفتحه أمام حركة النقل المدني والتجاري. بعدما أغلقته عناصر تابعة لجبهة البوليساريو منذ أسابيع.