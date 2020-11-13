طريقة إرسال طلب إلي الديوان الملكي للحصول علي مساعدة مالية أو دفع ديون أو قروض من خلاله

يعتبر الديوان الملكي السعودي من أهم المؤسسات الحكومية الخيرية داخل المملكة العربية السعودية وذلك لما يقدمه من خدمات ومساعدات عديدة للمواطنين داخل المملكة, حيث يتلقى الديوان الملكي يومياً الكثير من الطلبات للحصول علي مساعدات من خلاله, حيث هناك من يقوم بإرسال معروض طلب للحصول على مساعده مالية أو من يقوم بإرسال طلب للعلاج علي نفقة الدولة أو من يقوم بإرسال طلب لدفع ديون عليه أو قروض أو أي شيء آخر, والخدمات التي يقدمها الديوان الملكي السعودي كثيره وذلك من أجل مساعدة المواطنين للعيش بحياة كريمة, وحتى يستطيع أي من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية الحصول علي مساعدة يرغب بها لابد أن يقوم بإرسال طلب للحصول علي هذه المساعدة من الديوان الملكي السعودي, لذا من خلال مقالنا سوف نوضح لكم صيغة إرسال طلب للحصول على أي مساعدة ترغب فيها من الديوان الملكي, تابعونا.

في بداية الأمر يتم كتابة تحيه إلي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. ثم بعد ذلك تقوم بكتابة نوع المساعدة التي تريد الحصول عليها من الديوان الملكي السعودي. ثم بعد ذلك تقوم بذكر الأسباب التي دفعت إلي تقديم طلب للحصول على مساعده من الديوان الملكي السعودي. ثم بعد ذلك تقوم بإرفاق الأوراق والمستندات التي تبين وتوضح انك تتعرض لازمة لابد علي إثرها الحصول علي مساعدة من الديوان الملكي. ثم بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الجوال الخاص بك ثم تقوم بكتابة الايميل الخاص بك. ثم في نهاية الخطاب يتم توجيه الشكر إلي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. في أغلب الأحيان يتم الرد علي طلبك في غضون شهر من تاريخ الإرسال.

يتم إرسال طلب الحصول على مساعده علي العنوان التالي: الهدأ 7636- الرياض 12911- المملكة العربية السعودية.

إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات يتم الاتصال على الأرقام التالية: 8004000000 أو 920030003.

صيغة إرسال طلب للحصول على مساعدة من الديوان الملكي السعوديعنوان إرسال طلب للحصول على المساعدة من الديوان الملكي