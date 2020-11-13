عروض هايبر ماركت لولو على أجهزة التليفزيون والشاشات الذكية خصومات تصل إلي 50%

عروض هايبر ماركت لولو في المملكة العربية السعودية، تخفيضات هايبر لولو على أجهزة التليفزيون والشاشات الذكية، عالية الوضوح والجودة، والمزودة بخاصية الواي فاي من إيكون، بجميع فروع هايبر ماركت لولو بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية. عروض هايبر ماركت لولو تليفزيون إيكون، شاشة 85 بوصة، عالية الوضوح، ذكي ليد، واي فاي، سعر الجهاز(5399)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تلِيفزيون إيكون، شاشة 65 بوصة، عالية الوضوح، ذكي ليد، واي فاي، سعر الجهاز(1749)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تلِيفزيون إيكون، شاشة 40 بوصة، ذكية ليد، واي فاي، عالية الوضوح، سعر الجهاز(639)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض هايبر لولو الأسبوعية تلِيفزيون إيكون، شاشة 43 بوصة، ذكية ليد، واي فاي، عالية الوضوح، سعر الجهاز(749)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تلِيفزيون إيكون، شاشة 50 بوصة، عالية الوضوح، ذكي ليد، واي فاي، سعر الجهاز(949)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تلِيفزيون إيكون، شاشة 32 بوصة، ليد، سعر الجهاز(319)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات هايبر لولو تلِيفزيون إيكون، شاشة 32 بوصة، ذكية ليد، واي فاي، عالية الوضوح، سعر الجهاز(439)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تلِيفزيون إيكون، شاشة 40 بوصة، ايد، سعر الجهاز(549)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تلِيفزيون إيكون، شاشة 58 بوصة، عالية الوضوح، ألترا إتش دي، ذكية ليد، واي فاي، سعر الجهاز(1249)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تلِيفزيون إيكون، شاشة 70 بوصة، عالية الوضوح، ألترا إتش دي، ذكية ليد، واي فاي، سعر الجهاز(399)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض هايبر لولو الأسبوعيةتخفيضات هايبر لولو

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