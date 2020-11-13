عروض بنده الأسبوعية المميزة خصومات هائلة وتخفيضات لا مثيل لها panda.com.sa

عروض بنده الأسبوعية من المعروف أن بنده تقوم بتقديم عروضاً كل شهراً، حيث أن البعض ينتظر تلك العروض من أجل شراء كل ما يحتاج إليه المنزل، وفي هذا المقال سنذكر لكم العروض التي يقدمها بنده أقوي عروض السعودية. عروض بنده الأسبوعية عروض بنده على زينة تواليت لافاندر 6 رول بسعر 23.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 29.95 ريال.

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عرض بنده اليوم على سعر صابون ديتول 124 جم بلغ 29.95 ريال سعودي.

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هاربيك ليمون 500 ملم 2 قطعة بلغ سعرها 48.95 ريال سعودي.

بلغ سعر هاربيك ورد 500 مل 2 ملي بسعر 48.95 ريال سعودي.

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