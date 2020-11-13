رقم الراجحي للتمويل | خطوات التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي الراجحي

رقم الراجحي للتمويل يُعتبر من أهم وأبرز الأرقام التي تحظى باهتمام وإقبال شديد من العديد من المواطنين السعوديين، فمن خلال هذا الرقم يمكن لكافة المواطنين التَعرف والاستعلام عن كافة التمويلات التي يقدمها مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية، حيث يقوم مصرف الراجحي بتقديم العديد من التمويلات الشخصية والعقارية وتمويل السيارات وغيرها من التمويلات والخدمات المصرفية التي تساعد المواطنين على تحمل أعباء الحياة، وعادة ما يواجهه العديد من العملاء مشكلات مصرفية أثناء التقديم على التمويل لذلك قام البنك بوضع هذا الرقم للتسهيل على المواطنين الحصول على الخدمات المصرفية بشكل مباشر، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال على الرقم الموحد للتمويل من مصرف الراجحي، كما سنتناول طريقة التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي لبنك الراجحي.

مصرف الراجحي

يعتبر مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية من أهم وأعرق البنوك المصرفية بالمملكة مقارنة بالعديد من البنوك المصرفية الأخرى، حيث تأسس بنك الراجحي السعودي في عام 1957م على يد كلاً من الأمير صالح والأمير محمد والأمير عبد الله والأمير سليمان بن عبد العزيز الراجحي.

حيث يحظي مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية بثقة كافة عملائه وذلك بسبب التزامه بتطبيق كافة الأحكام والضوابط الإسلامية والشرعية سواء في تقديمه للتمويلات الشخصية للعملاء أو عند تقديمه للقروض التي تساعد في تمويل المشروعات، حيث يبذل المصرف قصارى جهدة بهدف توفير أكبر قدر ممكن من الخدمات التمويلية والمصرفية عن طرق تقديم بعض القروض والتميلات الميسرة للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، كما يقوم بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية المصرفية التي تساعد المواطنين من الحصول على خدماتهم بشكل سليم ومباشر مثل تقديمه لخدمة رقم الراجحي للتمويل وخدمة تداول الراجحي عبر موقع البنك الراسمي عبر الأنترنت وغيرها من الخدمات المصرفية الأخرى، ويأتي ذلك في إطار سعى المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مصرف الراجحي من أجل مساعدة كافة المواطنين على تخطي الصعوبات التي يواجهونها وتحسين مستوى معيشتهم.

كما يمتلك مصرف الراجحي أحد أهم وأكبر الشركات المساهمة الكبري بالمملكة العربية السعودية حيث بلغ رأس مال الشركة حوالي 25,000,000,000 ريال سعودي مما ساعد المصرف في أن يصبح واحد من أهم وأكبر المصارف الرائدة والموثوق بها بالمملكة العربية السعودية وذلك لاستمراره في تقديم الكثير من الحلول المالية المبتكرة التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين داخل المملكة.

أنواع تمويلات مصرف الراجحي

يقوم مصرف الراجحي السعودي الأصل والمنشأ بتقديم العديد من التمويلات بهدف مساعدة كافة المواطنين السعودين بلا استثناء، حيث يقوم المصرف بتقديم أشهر ثلاث تمويلات بالمملكة العربية هما التمويل العقاري والتمويل الشخصي وتمويل السيارات وغيرها من التمويلات الأخرى، حيث سنتناول بالتفصيل كل تمويل على حدى.

تمويل شخصي مصرف الراجحي

قام مصرف الراجحي بتقديم تمويل شخصي متوافق مع كافة أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية من خلال القيام ببعض الإجراءات السهلة والميسَّرة، حيث يمكن لكافة المواطنين من خلال التمويل القيام بتجديد أثاث المنزل أو القيام بتسديد الأقساط المدرسية للأبناء، كما يساعد الكثير من المواطنين على تخفيف أعباء الزواج وغيرها من المشاريع التجارية وغير التجارية التي يمكن إنشائها بهدف تحقيق ربح مالي جيد.

تمويل السيارات مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي خدمة التمويل المادي للسيارات لكافة المواطنين السعوديين بالمملكة حيث يقوم العديد من خبراء في مصرف الراجحي بتقديم العديد من الاستشارات والنصائح حول مختلف جوانب إدارة السيارات، حيث يقوم بتقديم العديد من الاستفسارات حول عملية اختيار المركبات التجارية الخفية أو السيارات الشخصية وكيفية شرائها أو استبدالها، كما يقوم بتقديم تمويل مادي بأجل متفق عليه وعند تحصيل البنك لكافة السيارات تصبح للعميل السيطرة الكاملة على الملكية السيارة.

التمويل العقاري مصرف الراجحي

يقوم مصرف الراجحي السعودي بتقديم خدمة تمويل شراء العقارات وفقاً لضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية في مبدأ المرابحة أو الإجارة، حيث يساعد هذا التمويل المواطنين في الحصول على عقارات ومباني مكتملة البناء بهدف الاستثمار لأغراض تجارية أو سكنية مع دفع قسط مؤجل خلا عدد معين من الشهور.

حيث يصل مبلغ التمويل الذي يقدمه مصرف الراجحي السعودي إلى ما يقارب 50 مليون ريال سعودي مع وجود فترة سداد تصل إلى 84 شهرًا، إلى جانب هامش ربح تنافسي، كما يتميز التمويل بحصول العميل على موافقة سريعة على الطلب في مدة قصيرة جداً.

مميزات رقم الراجحي للتمويل

تتميز خدمة الهاتف المصرفي لبنك الراجحي بالعديد من المميزات الهامة فمن خلال رقم الراجحي للتمويل يمكن لكافة المواطنين القيام بالعديد من الاستفسارات والحصول على العديد من الخدمات المصرفية التي سنتعرف عليها، حيث تتمثل مميزات هذه الخدمة في الآتي:

إمكانية إنهاء جميع التعاملات والخدمات المصرفية من خلال الهاتف وبدون الحاجة للذهاب إلى أحد فروع مصرف الراجحي.

سهولة الاستعلام عن كافة التفاصيل الخاصة بالحساب المصرفي الخاص بالعميل سواء الاستعلام عن عمليات الإيداع أو عمليات السحب أو تحويل الأموال وغيرها من الخدمات التي يمكن القيام بها من خلال الهاتف المصرفي الراجحي.

إمكانية تسديد كافة الفواتير الحكومية وفواتير المرافق العامة كفاتورة الكهرباء وفاتورة المياه وفاتورة الهاتف المحمول عن طريق رقم الهاتف المصرفي الراجحي.

إمكانية الاستعلام عن البطاقات الائتمانية، والقيام بالعديد من عمليات تحويل الأموال من أي مكان سواء من داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.

رقم الراجحي للتمويل المصرفي

قام مصرف الراجحي بوضع رقم الراجحي للتمويل المجاني، حيث يمكن لأي عميل القيام بالعديد من الخدمات المصرفية وتقديم الشكاوى والمقترحات من خلال التواصل مع البنك على مدار الـ24 ساعة مجاناً وطوال العام وبدون حدوث أي انقطاع للخدمة.

حيث يمكن لأي عميل سواء كان يقيم بداخل المملكة العربية السعودية أو خارجها الاتصال على رقم الراجحي للتمويل المتمثل في الآتي:

رقم خدمة الراجحي للتمويل 2020 الموحد هو 44 33 92000 (966+).

كما يمكن لعملاء التميز التواصل عبر رقم بنك الراجحي المجاني وهو (8880 124 800) .

التواصل عبر رقم بنك الراجحي المجاني وهو . إلى جانب إمكانية الاستفسار عن عروض القروض والمنتجات التمويلية التي يقدمها البنك من خلال التواصل عبر رقم (1222 124 800).

خطوات التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي الراجحي

تتمثل خطوات التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي لبنك الراجحي في الآتي:

أولا يقوم العميل بالذهاب إلى أقرب ماكينة صرف آلي، ثم يقوم ببدء عملية التسجيل من خلال الضغط على أيقونة “عمليات أخرى”.

سيتم الانتقال إلى صفحة أخرى يقوم العميل من خالها بالضغط على زر “البريد الإلكتروني”.

ثم يقوم بعد ذلك بالضغط على أيقونة “إضافة”، ومنها يقوم المواطن بإضافة رقم الهاتف المحمول الخاص به.

بعد ذلك يقوم العميل بالتواصل مع خدمة الهاتف المصرفي الراجحي وذلك عن طريق الاتصال على الرقم الموحد وهو (920003344).

بعد القيام بعملية الاتصال يقوم العميل بإتباع الخطوات التي سيمليها علية خدمة العملاء.

حيث يقوم العميل بالضغط على رقم (0) للانتقال إلى خاصية خدمات أخرى.

ثم يقوم العميل بعد ذلك بإدخال الرقم الخاص ببطاقة الصراف الآلي الخاصة به مع ضرورة التأكد من سريان مفعول البطاقة.

بعد ذلك يقوم بإدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة المصرفية بشكل صحيح.

ثم يقوم العميل بعد ذلك بإدخال أخر 7 أرقام من رقم حسابة المصرفي في مصرف الراجحي السعودي.

بعد ذلك يقوم العميل بإنشاء رقم سري مكون من 4 أرقام.

وبذلك يكون قد تم الانتهاء من التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي الراجحي ، وأصبح بإمكان العميل التواصل مع الخدمة من خلال رقم (920003344) للحصول على كافة الخدمات التي يقدمها البنك.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات الهامة حول مصرف الراجحي والتمويلات التي يقوم بتقديمها، كما قمنا بتوضيح رقم تمويل الراجحي السعودي وأهم المميزات المرتبطة بهذا الرقم، إلى جانب أننا تعرفنا على خطوات التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي الراجحي.