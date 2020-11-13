مقتل 3 من حرس الحدود الإيرانى فى هجوم مسلح

وقالت الشرطة الإيرانية فى بيان، إن عناصر مسلحة معادية وصفتها بالإرهابية هاجمت حرس الحدود فى منطقة "تكور" التابعة لإقليم "أذربيجان غربى" ظهر اليوم.

وأضافت أنه تم التصدى للهجوم بعد إرسال قوات دعم إلى المنطقة، وتم منع المهاجمين من دخول الأراضى الإيرانية، بعد مقتل ثلاثة من حرس الحدود، اثنين منهم برتبة ملازم، والثالث برتبة مجند، فيما جرح آخران.

وأكدت الشرطة أن قواتها ألحقت خسائر كبيرة فى صفوف المهاجمين.

ويحاذى إقليم "أذربيجان غربى" إقليم "كردستان العراق" وتركيا، حيث تنشط جماعات كردية مناوئة لإيران على الحدود.