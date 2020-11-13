وقالت الشرطة الإيرانية فى بيان، إن عناصر مسلحة معادية وصفتها بالإرهابية هاجمت حرس الحدود فى منطقة "تكور" التابعة لإقليم "أذربيجان غربى" ظهر اليوم.
وأضافت أنه تم التصدى للهجوم بعد إرسال قوات دعم إلى المنطقة، وتم منع المهاجمين من دخول الأراضى الإيرانية، بعد مقتل ثلاثة من حرس الحدود، اثنين منهم برتبة ملازم، والثالث برتبة مجند، فيما جرح آخران.
وأكدت الشرطة أن قواتها ألحقت خسائر كبيرة فى صفوف المهاجمين.
ويحاذى إقليم "أذربيجان غربى" إقليم "كردستان العراق" وتركيا، حيث تنشط جماعات كردية مناوئة لإيران على الحدود.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 3 من حرس الحدود الإيرانى فى هجوم مسلح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.