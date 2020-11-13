مقتل 3 أفراد من قوات الأمن الأفغانية وإصابة 4 إثر انفجار سيارة مفخخة

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان -حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية- أن الانفجار قد استهدف نقطة تفتيش للقوات الحكومية بالقرب من بوابة كابل. ولم تعلن أية جهة حتى الآن مسئوليتها عن الانفجار.

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